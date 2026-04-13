«تمكين المجتمع» تطلق مبادرة «في وقتك بركة» لتعزيز التطوع المؤسسي بالجهات الحكومية الاتحادية

أطلقت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، مبادرة «في وقتك بركة»، لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتعزيز دور الجهات الحكومية في خدمة المجتمع. ويمكن لموظفي الجهات الاتحادية الانضمام إلى مبادرة «في وقتك بركة» من خلال التسجيل في منصة (متطوعين.إمارات) باستخدام رقم الهوية الوظيفية، بما يتيح لهم الوصول إلى الفرص التطوعية وتوثيق ساعات العمل التطوعي بصورة منظمة وشفافة. وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف وقتهم وخبراتهم في مبادرات مجتمعية نوعية، تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزز قيم العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وترتكز المبادرة على جعل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي، من خلال تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية، وتنظيم الوقت بما يتيح تخصيص جزء من ساعات العمل للمشاركة في المبادرات المجتمعية، بما يعزز روح المشاركة ويقوي الروابط المجتمعية.

كما تتضمن المبادرة تطوير آليات عملية تدعم ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الإجازات التطوعية بنظام إدارة الأداء للموظفين، استناداً إلى الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في تحفيز المشاركة بصورة مؤسسية، ويعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات العطاء والعمل التطوعي على المستوى العالمي.



وقالت وكيل وزارة تمكين المجتمع، عائشة يوسف: " تجسد مبادرة «في وقتك بركة» إيمان دولة الإمارات بأن بناء المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن العمل الحكومي لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في خدمة المجتمع. ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توجيه خبراتهم وقدراتهم نحو مبادرات مجتمعية نوعية، تعزز قيم التكافل والتلاحم، وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة."



من جهته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيصل بن بطي المهيري: "تجسد مبادرة "في وقتك بركة" امتداداً لجهود الهيئة في ترسيخ بيئة عمل حكومية مستقبلية ملهمة ومحفزة وجاذبة، بوصفها أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية. كما تأتي استكمالاً لدليل العمل التطوعي الذي أطلقته الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يعزز ثقافة التطوع المؤسسي، ويدعم تكامل الأدوار بين الأداء الوظيفي والمشاركة المجتمعية. وتحرص الهيئة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة، على دمج العمل التطوعي ضمن منظومة إدارة الأداء، بما يحقق التوازن بين التميز الوظيفي والمساهمة المجتمعية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة الوظيفية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي: "يمثل العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتسهم هذه المبادرة في توسيع المشاركة التطوعية وتمكين الكوادر الحكومية، بما يحقق أثراً مستداماً ويعزز ثقافة العطاء، انسجاماً مع توجهات المؤسسة في تمكين المجتمع وتعزيز الأثر."

كما سيتم منح نقاط مكافأة لجهود التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث تُحتسب المشاركات التطوعية عبر تخصيص نقاط مكافأة (Bonus Points) تزداد بزيادة ساعات التطوع، وتنعكس إيجاباً على نتائج تقييم الأداء السنوي، ابتداءً من خمس ساعات تطوعية فأكثر، بما يعزز من ثقافة العطاء ويجعل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من بيئة العمل الحكومي.