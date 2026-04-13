جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن فتح باب الترشيح لدورة 2027

أعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية عن فتح باب الترشيح لدورتها الثامنة حتى 1 أكتوبر المقبل، وهي جائزة سنوية تبلغ قيمتها مليون دولار ، وتستهدف نشر قيم الأخوّة الإنسانية وتعزيزها، وتكريم الشخصيات والمؤسسات والجهات التي تعمل على تقوية دعائم قيم الأخوة الإنسانية، وبناء جسور التفاهم والسلام بين الشعوب.

وتُمنح الجائزة الإنسانية سنويا للأشخاص أو المؤسسات التي تسهم في تقديم إسهامات جليلة، تعزّز التآخي بين البشر، وتدعم قيم الحوار، وتكرّس التسامح والتضامن، انطلاقًا من القيم الإنسانية التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق.

وتُجسِّد الجائزة إرث الوالد المؤسِّس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وترسِّخ قِيم الأخوَّة الإنسانية التي تقوم على احترام الجميع وصون كرامتهم ومساعدتهم من دون النظر إلى الدين أو الجنس أو العرق أو الجنسية.

وقال الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام: "يعكس فتح باب الترشيح للدورة الثامنة من الجائزة العالمية المستقلة استمرارية رسالتها في إبراز وتكريم الجهود الإنسانية الرائدة التي تُسهم في خدمة الإنسان وتعزيز قيم الأخوّة الإنسانية على المستوى العالمي. وتمضي الجائزة في مواصلة دعم المبادرات النوعية التي تحوّل مبادئ وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية إلى برامج عملية تُحدث أثرًا مستدامًا في حياة المجتمعات في العالم".

وأضاف: "نتطلع هذا العام إلى تلقي ترشيحات جديدة لشخصيات ومؤسسات تقدم إسهامات فاعلة لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية عالميًا"

وأعلن عن تأسيس الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار، عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي عام 2019 الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، حيث وقّع الرمزان الدينيان «وثيقة الأخوة الإنسانية»، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث.

واحتفت جائزة زايد للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير الماضي بالمُكرّمين بالجائزة في دورتها السابعة للعام 2026، في احتفالية كبرى في صرح زايد المؤسس في أبوظبي، شهدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، حيث مُنحت الجائزة لاتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا، ومؤسسة التعاون الفلسطينية الإنسانية، وزرقاء يفتالي، المناصرة الأفغانية لتعليم النساء، تقديرًا لإسهاماتهم في تعزيز التعايش السلمي والعمل الإنساني وإتاحة موارد التعليم للجميع، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات العالمية من أكثر من 40 بلدًا وأعضاء لجنة التحكيم.

ومنذ عام 2019، احتفت الجائزة بـ20 شخصية وجهة مُكرَّمة من 20 بلدًا، تقديرًا لإسهاماتهم في مجالات العمل الإنسانية المتنوعة التي شملت الصحة والتعليم والاستدامة ودعم اللاجئين وتنمية المجتمع وتوفير الطعام للمتأثرين وتمكين الشباب والمرأة، وغيرها.وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر الموقع الإلكتروني: https://zayedaward.org حتى 1 أكتوبر 2026.