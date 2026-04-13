رئيس الدولة ووزير خارجية الهند يبحثان العدوان الإيراني الإرهابي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

ونقل وزير الشؤون الخارجية في الهند إلى سموه تحيات رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، بينما حمّله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء وتمنياته للهند وشعبها مزيداً من النماء والتقدّم.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرهما، بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المتبادلة للبلدين.

كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يُمثّل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وللقوانين والأعراف الدولية.

وجدّد خلال اللقاء تضامن الهند مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها، والحفاظ على سيادتها وأمنها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

• سوبرامانيام جايشانكار يؤكد تضامن الهند مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها، والحفاظ على سيادتها وأمنها.