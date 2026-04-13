نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج متفرّد للتعايش السلمي وتعزيز التسامح

حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفالات عيد القيامة المجيد، التي أقيمت في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في أبوظبي، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، عصام عاشور، وعدد من رعاة الكنيسة، إلى جانب عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، وشخصيات دبلوماسية ومجتمعية.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية لهذا الحفل: «يسعدني أن أكون معكم الليلة في احتفالكم بعيد القيامة المجيد، الذي يُمثّل بالنسبة لكم، مناسبة متجددة يتحقق لكم فيها، بإذن الله، صفاء النفس وبهجة القلب، ومتعة الإيمان بعظمة الخالق، والتسليم بقدرته ومشيئته، أتقدّم إليكم جميعاً بأطيب التمنيات بعيد سعيد، داعياً الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأعياد دائماً، مصدراً للتآلف والمحبة بين الناس، ومجالاً للاحتفال بكل ما هو حق وخير ورحمة للبشر في كل مكان».

وأضاف أن «وجودنا معاً الليلة، أيها الإخوة والأخوات، في هذه الكنيسة القبطية هنا في أبوظبي، إنما هو تجسيد لجانب مضيء في مسيرة دولة الإمارات العزيزة، ألا وهو ما تحظى به الدولة، وبحمد الله، من تعايش وتواصل وأخوة إنسانية، تجمع بين كل السكان، عبر اختلافات جنسياتهم ودياناتهم، وذلك في تلاحم قوي يدفع إلى العمل الناجح، في سبيل تحقيق كل أهداف الوطن وطموحاته، نحن ولله الحمد، دولة تعتز بتعاليم الإسلام في التسامح الراقي، والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والمعتقدات، دولة تؤكد دائماً وبكل قوة، على كرامة الإنسان، وتقوية مشاعر التآخي بين البشر، وصولاً بإذن الله إلى تحقيق الخير والسلام والتعاون والمحبة، في ربوع الوطن والعالم».

وقال: «إنني على يقين كامل من أنكم في صلواتكم الليلة، سوف تدعون معنا، بدوام الأمان والسلامة والاستقرار، في هذه الدولة العزيزة، سوف تدعون معنا، بأن يحفظ الله الإمارات، لتكون دائماً، دولة العزة والمجد والصمود، في مواجهة كل عدوان، سوف تدعون معنا أن تظل الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المركز المرموق للتواصل الإنساني والإشعاع الحضاري، لما فيه منفعة الجميع، إنني على ثقة كاملة بأنكم سوف تدعون معنا الليلة بأن يوفق الله رئيسنا المحبوب، وأن تكون الإمارات دائماً، بفضل قيادته الرشيدة ورؤيته الحكيمة، بلداً آمناً مطمئناً.. بلداً قادراً على الإنجاز والعطاء بكل ثقة، وله مكانة مرموقة بين بلدان العالم أجمع، وذلك في إطار الالتزام القوي بأن يكون المواطنون والمقيمون فيه، وعلى حد سواء، أعضاء صالحين في المجتمع، يعمرون الأرض وينبذون العدوان والكراهية، ويجسدون بعملهم المشترك روح هذه الدولة القوية التي تواجه كل التحديات، بحكمة وعزم وثقة وصمود، وثبات على القيم والمبادئ الأصيلة».

وأضاف أن وجودنا معاً الليلة إنما هو، كذلك، تعبير عن العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والإمارات، وأنتهز هذه المناسبة كي أؤكد أولاً اعتزازنا بكم، أنتم الأخوة المصريون الذين تقيمون معنا، وتقديرنا الكبير لدوركم البناء في هذه الدولة الحبيبة، وكعادتي في كل عام، فإنني أتوجه من خلالكم بتحية خالصة إلى شعب مصر العظيم، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، داعياً الله المولى القدير أن يوفق مصر بقيادته، وأن يجعلها دائماً بلداً للسلام والتقدم والنماء، وأن تكون باستمرار دولة رائدة بكل المقاييس، بفضل تاريخها المجيد، وحضارتها المتجددة، وشعبها الأمين، ونظرتها الواثقة نحو المستقبل.

وقال: «أنتهز هذه المناسبة كذلك كي أعبر عن عظيم تقديري للكنسية القبطية، ودورها الأصيل في حياة المنتسبين إليها، أعبّر عن تقديري البالغ لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شاكراً لقداسته مواقفه الإنسانية والوطنية النبيلة، وراجياً له دوام النجاح والتوفيق».

وعبّر عن تقديره لكاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي، وشكره لشعبها والقائمين على رعايتها، لدورهم المهم في تجسيد ما تسعى إليه دولتنا العزيزة من غرس قيم التسامح والتعايش والأخوة بين الجميع.

وأضاف: «يجسد هذا الحضور حرص دولة الإمارات على ترسيخ نهجها الإنساني القائم على احترام التعددية الثقافية والدينية، حيث نجحت الدولة في تعزيز قيم التسامح، وبناء نموذج متفرد للتعايش السلمي، يجمع أكثر من 200 جنسية في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتفاهم، ويؤكد أن هذا النهج أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة».

من جانبهم، أعرب رُعاة كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حضوره ومشاركته هذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس عمق قيم التسامح والتعايش التي تنعم بها دولة الإمارات، وحرصها المستمر على تعزيز روح الأخوة والمحبة بين جميع مكونات المجتمع.

• دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نهجها الإنساني القائم على احترام التعددية الثقافية والدينية.