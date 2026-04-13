إنجاز المرحلة الأولى من تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار بـ «القوز الإبداعية» في دبي

أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز الإبداعية، إحدى أبرز المناطق الحيوية والنشطة اقتصادياً واستثمارياً، بكلفة 250 مليون درهم من الكلفة الإجمالية لمراحل المشروع كافة، التي تبلغ أكثر من 500 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة ومرنة ومستدامة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تخدم مناطق القوز الصناعية (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، وتلك الواقعة بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بمساحة إجمالية تصل إلى 1600 هكتار، وتغطي أكثر من 1507 قطع أراضٍ.

وشملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء شبكات صرف صحي وتصريف مياه أمطار تغطي مساحة 155 هكتاراً، و123 قطعة أرض، حيث أضافت البلدية شبكات صرف صحي بطول إجمالي يبلغ 15 كيلومتراً، وأقطار تراوح بين 160 و1600 ملم، تدعم منظومة الصرف الصحي المستدامة في الإمارة. كما تضمنت الأعمال تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه أمطار بطول 14 كيلومتراً، وأقطار بين 200 و3000 ملم.

ويأتي هذا المشروع ضمن نطاق برنامج تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، الذي يستهدف تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، إلى جانب برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة كلفته 30 مليار درهم، أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، والهادف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف لـ100 عام المقبلة بنسبة 700%.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يُعدّ مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز من المشروعات الاستراتيجية الرئيسة لبلدية دبي، ضمن خططها لتطوير كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز مرونتها وعملياتها التشغيلية وجاهزيتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة، بما يرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في التخطيط الحضري المستدام، وجاهزية بنيتها التحتية للمستقبل، ويجعل منها مدينة أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة»، وأضاف: «سيدعم المشروع النموذج الحضري المتكامل الذي تتميز به منطقة القوز، ويُعزّز جاذبيتها مركزاً حيوياً للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مواكبة احتياجات التنمية المستقبلية للإمارة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عادل محمد المرزوقي: «يسهم المشروع في تعزيز كفاءة نظام تصريف مياه الأمطار وانسيابية التدفقات المائية في منطقة القوز الإبداعية، والحد من التجمعات، بما يضمن استمرارية الخدمات والأعمال، ويدعم مرونة المدينة وجاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف المناخية المستقبلية».

وتواصل بلدية دبي تنفيذ خطط ومشروعات تحولية نوعية لتطوير البنية التحتية لإمارة دبي، وتعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، والارتقاء بكفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات، بما يواكب معدلات النمو العمراني والسكاني، إضافة إلى دعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بالتكامل مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالمياً في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة.

