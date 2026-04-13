«الداخلية» تُحذّر من الاقتراب من تجمعات مياه الأمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية خلال النهار، وارتفاع في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:07، والجزر الأول عند الساعة 16:39.

ويكون بحر عُمان خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:26، والمد الثاني عند الساعة 07:28، والجزر الأول عند الساعة 34:12، والجزر الثاني عند الساعة 01:51 .

وشهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمطاراً متفاوتة الشدة، خلال اليومين الماضيين، وتستمر حتى اليوم، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

إلى ذلك، أهابت وزارة الداخلية ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لأبوظبي بأفراد المجتمع الابتعاد عن تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وتجنّب ممارسة أي أنشطة داخلها أو بالقرب منها، حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجّه المركز الوطني للأرصاد السائقين إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء المطر، إذ قال إنه عند استخدام السيارة للضرورة، ينبغي القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مناشداً أفراد المجتمع متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.