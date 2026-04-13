ولي عهد أبوظبي يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

تهدف الزيارة إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الصينية، تأكيداً على التزام البلدين بفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وتنموي شامل قائم على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الإمكانات العالية، بما يواكب التحولات الاقتصادية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.

وتسهم هذه الزيارة أيضاً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في منظومة التجارة العالمية ومحوراً رئيساً للاستثمار، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

يضم الوفد المرافق لسموّه، خلال هذه الزيارة، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والمبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة، لانا زكي نسيبة، ووزير دولة، سعيد مبارك الهاجري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري.