«طرق دبـي» تُنجز 726 مظلّة لركاب المواصلات العامة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعاً نوعياً لتنفيذ 726 مظلّة حديثة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزّعة على مناطق حيوية في الإمارة، في خطوة تؤكد التزامها بتطوير منظومة نقل جماعي متكاملة ترتكز على جودة الخدمة وكفاءتها، وتدعم توجهات دبي لترسيخ النقل الجماعي خياراً أول للتنقّل.

وتخدم المظلّات الجديدة أكثر من 192 مليون راكب سنوياً، وترتبط بعض المظلّات بأكثر من 10 خطوط حافلات، بما يُعزّز مرونة الشبكة ويرفع كفاءتها التشغيلية.

وأكّد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن المشروع يُمثّل بُعداً استراتيجياً في تطوير البنية التحتية الداعمة لمنظومة النقل الجماعي، ويُجسّد توجّه الهيئة نحو بناء بيئة حضرية متكاملة ترتكز على الإنسان، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتُرسّخ مكانة دبي ضمن أفضل مدن العالم للعيش، مشيراً إلى أن عملية تطوير مرافق التنقّل، تتجاوز الجانب التشغيلي، لتشمل الارتقاء برحلة المستخدم، وتعزيز جاذبية وسائل النقل الجماعي، بما يدعم مستهدفات الاستدامة، ويخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال: «حرصنا على أن تجمع المظلّات الجديدة بين التصميم العصري والجمالي، والخدمات، التي تضمن رحلة تنقّل أفضل، بما يُعزّز ثقة الجمهور بمنظومة النقل الجماعي، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة وخفض الانبعاثات، وتخدم المظلّات عدداً كبيراً من خطوط الحافلات، يصل في بعضها إلى أكثر من 10 خطوط للمظلّة الواحدة، وهو ما يُعزّز كفاءة الشبكة، ويقلّل زمن التنقّل، ويزيد من الاعتماد على وسائل النقل الجماعي».

وأشار الطاير إلى أنه رُوعي في اختيار مواقع المظلّات الجديدة للحافلات تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقّل عبر الوسائل الفردية.

وصُنّفت مظلّات الحافلات في سبعة نماذج، وفقاً لعدد المستخدمين، منها موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل من 100 راكب يومياً.

وجرى تخصيص جزء من مساحة المظلّة، بحيث يكون مكيّفاً في المواقف الرئيسة، وأماكن خارجية مظلّلة ومساحات إعلانية، إضافة إلى توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني للحافلات، وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التي يحتاج إليها الركاب.

وجاء تصميم المظلات الجديدة، مطابقاً لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة (مجتمعي.. مكان للجميع)، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل، لتكون صديقة لأصحاب الهمم.