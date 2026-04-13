«شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» ينظم «مجلس قادة الغد»

نظم مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الاجتماع الثاني لـ«مجلس قادة الغد»، بحضور قيادات المؤسسة ومشاركة نخبة من الكوادر الشابة، في إطار جهود المؤسسة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صياغة الرؤى المستقبلية للقطاع الصحي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في الاستثمار في طاقات الشباب وإعداد قيادات المستقبل.

وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، أن تمكين الشباب يمثّل أحد المرتكزات الاستراتيجية في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على توفير منصات تفاعلية تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في طرح الأفكار، واستشراف مستقبل الخدمات الصحية. وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الشابة وتعزيز قدراتهم القيادية والمعرفية يُسهم في بناء منظومة صحية أكثر استدامة، ويُعزّز جاهزية المؤسسة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، لاسيما في مجالي التحول الرقمي والابتكار.

ووجّه الكوادر الشابة إلى تبني نهج استباقي قائم على المبادرة والابتكار، والاستفادة المثلى من الفرص التدريبية المتاحة لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها بفاعلية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بما يرسخ دورهم كشركاء حقيقيين في صناعة المستقبل الصحي للدولة.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس شباب المؤسسة، آمنة الحمادي، أن مبادرة «مجلس قادة الغد» تُشكّل منصة حيوية لتعزيز الحوار المباشر بين القيادات والشباب داخل المؤسسة، بما يتيح طرح الأفكار والرؤى وإطلاق المبادرات التطويرية التي يقودها الشباب. وأوضحت أن المجلس يُسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المؤسسية وتحفيز الطاقات الشابة على الابتكار والمبادرة، بما يُعزّز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وركز المجلس بشكل خاص على موضوعي القيادة والتحول الرقمي باعتبارهما من المحاور الأساسية في إعداد القيادات الشابة، القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، حيث تُسهم هذه النقاشات في تعزيز الحوار التفاعلي بين الشباب وقيادات المؤسسة، وتحفيزهم على الاستفادة من الفرص التدريبية وتطبيق مخرجاتها، بما يدعم الابتكار والتطوير المستمر.