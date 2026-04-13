شرطة أبوظبي تدعو إلى عدم إقامة أي مسيرات احتفالية إلا بتنظيم مسبق

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة عدم إقامة أي مسيرات أو تجمعات احتفالية إلا بتنظيم مسبق من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للحفاظ على السلامة العامة، وتفادي أي سلوكيات قد تُعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.

وشددت على أن تنظيم الفعاليات بشكل قانوني يسهم في تعزيز الأمن والانسيابية المرورية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، بما يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية.

وأكّدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي خطورة إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية على الطريق أو الخروج من نوافذ المركبة وفتحة السقف، حيث يُعدّ ذلك مخالفة مرورية، وتنص المادة (1) على أن «قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر مخالفة قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً».