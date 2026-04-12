"طرق دبـي" تُنجز 726 مظلّة لركاب حافلات المواصلات العامة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواصلة تطوير البنية التحتية الداعمة لمنظومة النقل الجماعي وبناء بيئة حضرية متكاملة ترتكز على الإنسان، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسّخ مكانة دبي ضمن أفضل مدن العالم للعيش.

وفي هذا الصدد كشفت الهيئة عن تنفيذها 726 مظلّة حديثة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزّعة على مناطق حيوية في الإمارة، تخدم أكثر من 192 مليون راكب سنوياً، وترتبط بعض المظلّات بأكثر من 10 خطوط حافلات، بما يعزز مرونة الشبكة ويرفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، بهذه المناسبة أن عملية تطوير مرافق التنقّل، تتجاوز الجانب التشغيلي، لتشمل الارتقاء برحلة المستخدم، وتعزيز جاذبية وسائل النقل الجماعي، بما يدعم مستهدفات الاستدامة ويخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الطاير إلى أنه رُوعي في اختيار مواقع المظلّات الجديدة تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقّل عبر الوسائل الفردية.

وجاء تصميم المظلّات الجديدة مطابقاً لكود دبي لأصحاب الهمم حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، دعماً لمبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع"، الهادفة إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم