رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند ويبحثان مختلف جوانب التعاون والعدوان الإيراني الإرهابي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

ونقل وزير الشؤون الخارجية في الهند إلى سموه تحيات ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء وتمنياته للهند وشعبها مزيداً من النماء والتقدم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون في إطار "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرهما بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المتبادلة للبلدين.

كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي .

وتطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الدكتور سوبرامانيام جايشانكار خلال اللقاء تضامن الهند مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.