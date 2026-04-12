بلدية دبي تُنجِز المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في منطقة القوز الإبداعية

أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز الإبداعيّة، بتكلفة 250 مليون درهم، وشملت الأعمال إنشاء شبكات تغطي مساحة 155 هكتاراً،و123 قطعة أرض، حيث أضافت البلدية شبكات صرف صحي بطولٍ إجمالي يبلغ 15 كيلومتراً، وأقطار تتراوح بين 160 و1,600 ملم. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة ومرنة ومستدامة تخدم مناطق القوز الصناعية (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، وتلك الواقعة بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بمساحة إجمالية تصل إلى 1,600 هكتار، وتغطي أكثر من 1,507 قطعة أرض، وتصل التكلفة الإجمالية لكافة مراحله إلى 500 مليون درهم.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: "يُعد مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز من المشاريع الإستراتيجية الرئيسة لبلدية دبي ضمن خططها لتطوير كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز مرونتها وعملياتها التشغيلية وجاهزيتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة، بما يرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة في التخطيط الحضري المستدام، وجاهزية بنيتها التحتية للمستقبل، ويجعل منها مدينة أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة".