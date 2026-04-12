سلطان الجابر: مضيق هرمز لم يكن يوماً ملكاً لإيران لكي تغلقه أو تقيد الملاحة فيه

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن مضيق هرمز لم يكن يوماً ملكاً لإيران لكي تغلقه أو تقيد الملاحة فيه، مؤكداً أن «أي محاولة للقيام بذلك لا تُعد مسألة إقليمية فحسب، بل تمثل تعطيلاً لشريان اقتصادي عالمي وتهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء والصحة لكل دول العالم».

وتفصيلا، أكد الجابر، في تغريدة على حسابه عبر منصة «إكس» اليوم، أنه «منذ 28 فبراير: تم استهداف ما لا يقل عن 22 سفينة، وقُتل 10 من أفراد طواقمها، وأن نحو 20,000 بحّار عالقون وغير قادرين على العبور بأمان، ونحو 800 سفينة تجارية عالقة، من بينها ما يقارب 400 ناقلة نفط».

وأضاف: «لم يكن مضيق هرمز يوماً ملكاً لإيران لكي تغلقه أو تقيد الملاحة فيه».

وتابع: «إن أي محاولة للقيام بذلك لا تُعد مسألة إقليمية فحسب، بل تمثل تعطيلاً لشريان اقتصادي عالمي وتهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء والصحة لكل دول العالم».

وشدد على أن «هذا السلوك يُعد غير قانوني وخطراً وغير مقبول، ولا يمكن للعالم تحمّل تبعاته، أو السماح بحدوثه».