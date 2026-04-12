جائزة زايد للاستدامة تواصل توسيع أثرها العالمي في دعم الحلول المستدامة

وسّعت جائزة زايد للاستدامة، نطاق دعمها، معلنةً تمويل جميع مرشحيها النهائيين لدورة 2027، بعد اعتمادها النهج ذاته في دورة 2026، في خطوة تعكس تطور دور الجائزة من منصة للتكريم إلى منظومة دعم متكاملة، ترافق المشاريع في مراحلها المختلفة، وتسهم في تسريع تنفيذها على أرض الواقع.

وسيحصل جميع المرشحين النهائيين على منح بقيمة 100 ألف دولار للمشاريع الفردية، و25 ألف دولار للفرق الطلابية، في تأكيد على أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يعد نهاية المسار، بل بداية فعلية نحو التنفيذ والتوسع.

ويُجسّد هذا التوجه التزام الجائزة دعم الحلول التي أثبتت جاهزيتها وقدرتها على إحداث أثر ملموس في مجتمعاتها. وجرى خلال الدورة الأخيرة، اختيار 33 مرشحاً نهائياً ضمن فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية، وفي حين تم تتويج عدد محدود منهم كفائزين، حصل بقية المرشحين النهائيين أيضاً على الدعم المالي، إذ تم تمويل 22 مشروعاً. ويأتي النهج امتداداً لدور الإمارات في دعم المبادرات التي تُسهم في معالجة التحديات التنموية والبيئية حول العالم.

وقال مدير أول مركز الأبحاث والابتكار لمواد الغرافيتي وثنائية الأبعاد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور حسان عرفات، إن دور الجائزة لا يقتصر على تكريم المبتكرين في مجالات الاستدامة، بل يمتد إلى بناء شراكة حقيقية معهم، ورفدهم بالدعم اللازم لتوسيع نطاق أثرهم، وتمكينهم من بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود في وجه التحديات، باعتبار أن المرونة هي جوهر الاستدامة.

وسجلت الدورة الأخيرة من الجائزة رقماً قياسياً بلغ 7761 طلباً، من 173 دولة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالدورة السابقة.

وتنوّعت المشاريع المشاركة بين حلول صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة غذائية دائرية، ومبادرات للتكيّف مع التغير المناخي، وحلول مبتكرة في مجالي الطاقة والمياه.

وبلغ الأثر الإنساني للجائزة أكثر من 411 مليون مستفيد حول العالم، إذ وصلت المياه الآمنة إلى 12 مليون شخص، وتم تأمين الغذاء الصحي لـ27 مليوناً، وامتدت خدمات الرعاية الصحية إلى 79 مليوناً، فيما أضاءت الكهرباء 54 مليون منزل.

ويعكس هذا الأثر الدور الذي تؤديه الجائزة في دعم حلول عملية تُسهم في تحسين حياة المجتمعات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة في دورتها لعام 2027 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية، حيث سيُغلق باب التقديم بتاريخ 22 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في أبوظبي في يناير 2027.