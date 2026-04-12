شرطة أبوظبي تحذر من «التفحيط» خلال الأجواء الماطرة

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور، خصوصاً خلال الأجواء الجوية المتقلبة.

وتشدد أجهزة الشرطة في الدولة إجراءاتها للتصدي لمرتكبي مخالفة الاستعراض بالمركبات والتفحيط، حيث ضبطت في أجواء مشابهة، خلال السنوات السابقة، شباباً قادوا سياراتهم بطريقة متهورة أثناء سقوط الأمطار، وتضمنت مخالفاتهم التفحيط والاستعراض في الشارع بصورة خطرة.

كما رصدت مقاطع فيديو لسلوكياتهم الخطرة، منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن القيادة في الأجواء الماطرة تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز سلامة السائق ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة، للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية، لتحسين الرؤية عند القيادة ليلاً.

كما أكدت ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.

وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، والتباطؤ عند الانعطاف، لمنع انزلاق السيارة، والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية.

وتندرج عقوبة التفحيط بموجب قانون السير والمرور الاتحادي ضمن قيادة المركبة بطريقة تُعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتكون عقوبتها الغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة شهرين.

وفي حال حدوث إصابات أو وفيات أو أضرار بممتلكات الغير، تتغير العقوبة الجزائية، حسب نتيجة الفعل وتوصيفه من النيابة العامة.