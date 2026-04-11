شرطة أبوظبي تحذر من "التفحيط" خلال الأمطار

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور، خصوصا خلال الأجواء الجوية المتقلبة.



وتشهد إمارة أبوظبي أمطار خفيفة إلى متوسطة منذ صباح اليوم، فيما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار وفي الأحوال الجوية المتقلبة .

وتشدد أجهزة الشرطة في الدولة من إجراءاتها وعدم تهاونها في التصدي لمرتكبي مخالفة الاستعراض بالمركبات والتفحيط، حيث ضبطت في سنوات سابقة، شباباً لقيادة سياراتهم بطريقة متهورة، وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور اثناء سقوط الأمطار، حيث قاموا بالتفحيط والاستعراض في الشارع بصورة خطرة، وتم ضبطهم بعد رصد وتداول مقاطع فيديو لسلوكياتهم الخطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي السياق ذاته أكدت مديرية المرور والدوريات الآمنية بشرطة أبوظبي أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة .



وأكدت على أهمية ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية ، و الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع.



وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.