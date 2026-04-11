«نقل عجمان» توزّع علم الإمارات تزامناً مع حملة «فخورين بالإمارات»

نفّذت هيئة النقل في عجمان مبادرة لتوزيع علم الإمارات على موظفيها، وذلك في إطار التفاعل مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشملت المبادرة مقر الهيئة ومركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، حيث تم توزيع الأعلام بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني، وترسيخ معاني الولاء، وترجمة لدعوة سموه لرفع علم الدولة فوق كل بيت ومبنى.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للفخر بالوطن وقيادته الرشيدة، واعتزازاً براية الإمارات التي تمثل رمز القوة والوحدة، مشيرةً إلى أن تفاعل الموظفين يعكس عمق الانتماء والولاء لهذه الأرض الطيبة.