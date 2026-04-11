شرطة دبي تُسهم في تفكيك منظمة إجرامية دولية

أسهمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تفكيك عصابة «ليونز»، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، التي برزت في اسكتلندا خلال العقود الأخيرة، وذلك ضمن عملية Armorum نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها الإمارات، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا.

وقبضت شرطة دبي على عضو من العصابة فور وصوله مطارات دبي، بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة «الإنتربول»، في تأكيد على الجاهزية العالية لشرطة دبي وكفاءة منظومتها في التعامل مع القضايا العابرة للحدود.

وتعد العملية نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأجهزة الدولية، حيث شاركت فيها جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، واليوروبول، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى.

وأسهم التعاون في تتبع عناصر الشبكة، وتفكيك بنيتها، وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.