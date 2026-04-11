دليل رقمي لتعزيز دور الأسرة في دعم نمو الطفل

أعدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «حزمة الوالدين» التي تشكّل دليلاً رقمياً متكاملاً لتوجيه وتمكين الوالدين ومقدّمي الرعاية للأطفال من الولادة حتى سن الثامنة، من خلال تزويدهم بإرشادات عملية وموثوقة، تسهم في تعزيز نمو الطفل خلال السنوات الأولى من حياته، ضمن بيئة أسرية صحية ومحفّزة.

ويضم دليل «حزمة الوالدين» مجموعة من الإرشادات المتخصصة التي يقدمها خبراء في أربعة محاور رئيسة، تشمل الصحة والتغذية، وسلامة الطفل في دولة الإمارات، والتعليم المبكر، والتربية الإيجابية.

وتوفر الحزمة معلومات وتوجيهات عملية للأسر حول الرضاعة الطبيعية، وصحة الأم، وتغذية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى نصائح للحفاظ على سلامتهم في المنزل وفي البيئة المحيطة بهم. كما تتضمن استراتيجيات تعليمية يومية تُسهم في دعم نمو الدماغ والتطوّر اللغوي لدى الأطفال من خلال التفاعلات البسيطة في الحياة اليومية.

وتقدّم «حزمة الوالدين» مجموعة من النصائح والإرشادات العملية للوالدين حول كيفية العناية بصحتهما ورفاهيتهما.

وتذكرهما بأهمية الحصول على الراحة، والاهتمام بالنفس، وطلب الدعم عند الحاجة، انطلاقاً من حقيقة أن رعاية الأطفال الصغار تبدأ بالعناية بالنفس أولاً.

وتُعد الحزمة مرجعاً موثوقاً يشجع على تربية الأطفال بثقة وتواصل فعال ومتوازن يساعد على بناء علاقات قوية وإيجابية مع الأطفال.