بلدية أبوظبي تدعو للحفاظ على نظافة الشواطئ

نظمت بلدية أبوظبي حملة «دارنا مسؤوليتنا - شواطئنا جميلة»، بهدف توعية مرتادي الشواطئ من مختلف الأعمار بأهمية الحفاظ عليها نظيفة وآمنة، لتسهم في إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وتضمنت الحملة توعية زوار الشواطئ بأهمية المحافظة على البيئة النظيفة والمظهر العام للشواطئ، من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وبالحفاظ على الممتلكات العامة وتجهيزات مرافق الشواطئ، والالتزام بالتعليمات المدونة على اللوحات الإرشادية، خصوصاً المتعلقة منها بالمظهر الحضاري العام، حفاظاً على نظافة الشواطئ وبيئتها الصحية.