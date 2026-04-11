خطة لتوسيع نطاق شواطئ السباحة الليلية في دبي

كشفت بلدية دبي عن ارتفاع أعداد زوار الشواطئ المخصصة للسباحة الليلية بنسبة 50% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن العمل جارٍ على خطة لتوسيع نطاق شواطئ السباحة الليلية وتطبيقها في شواطئ عامة أخرى، بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز من تنوع الخيارات الترفيهية المتاحة في الإمارة، ما يعد جزءاً من خطط البلدية لتطوير الشواطئ العامة وتزويدها بالخدمات والمرافق التي تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجَودة الحياة لمرتاديها، ضمن جهودها المتكاملة لجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جَودة الحياة، وضمن أفضل وأهم الوجهات السياحية العالمية.

وقالت مدير قسم تطوير الشواطئ والقنوات المائية في البلدية، المهندسة أمل الشحي، إن مبادرة شواطئ السباحة الليلية حققت نجاحاً وإقبالاً لافتاً من الجمهور منذ إطلاقها، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد يعكس نجاح المبادرة في توفير تجربة سياحية وترفيهية فريدة تتيح للسكان والسياح الاستمتاع بجمالية شواطئ دبي ليلاً، وتكفل لهم أعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضافت أن الأرقام التي تم تسجيلها لعدد الزوار أظهرت حجم النجاح الذي حققته المبادرة، حيث ارتفع عدد الزوار من نحو مليون زائر في عام 2024، إلى نحو مليوني زائر خلال العام الماضي للشواطئ الثلاثة المخصصة، وهي شاطئ جميرا 2 وشاطئ جميرا 3 وشاطئ أم سقيم 1، ما يعكس نجاح الفكرة واستحسان الجمهور لها كخيار ترفيهي آمن ومناسب خلال ساعات الليل، خصوصاً في ظل الأجواء المعتدلة ليلاً، ما جعلها خياراً مثالياً للعائلات ومحبي الأنشطة البحرية خارج أوقات الذروة النهارية.

وأكدت أن هذا النمو في أعداد الزوار سنوياً يعكس ثقة الجمهور من مقيمين وسياح في مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب جودة البنية التحتية والإجراءات التنظيمية.

وأضافت أن البلدية تعمل حالياً على توسيع نطاق تطبيق السباحة الليلية لتشمل شواطئ عامة إضافية، حيث من المقرر تخصيص جزء من شاطئ خور الممزر ليكون متاحاً للسباحة الليلية على مدار الساعة، في خطوة تعزز من تنوع الخيارات الترفيهية في الإمارة، كما يشمل التوسع توفير جزء مخصص للسباحة الليلية على مدار الساعة في شاطئ السيدات ضمن كورنيش الممزر، مع التأكيد على ضمان أعلى مستويات الخصوصية، بما يلبي احتياجات النساء ويوفر بيئة آمنة ومريحة لهن.

وقالت إن البلدية تحرص على تزويد الشواطئ الليلية بخدمات متكاملة وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية، إضافةً إلى أنظمة إنارة تُمكّن الزوار من الاستمتاع بالسباحة فيها على مدار الساعة يومياً، إلى جانب فرق إنقاذ مؤهلة، وأنظمة مراقبة حديثة تسهم في تعزيز الأمان، ولوحات إرشادية توعوية تساعد الزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابعت أن البلدية حددت فترة السباحة الليلية في تلك الشواطئ من غروب الشمس حتى شروقها، بما يجعل إمارة دبي متفردة في توفير هذا النوع من التجربة على مستوى المنطقة، كما تم دعم الشواطئ بمرافق خدمية متكاملة تشمل مناطق استراحة، وممرات مهيأة، وخدمات عامة تضمن راحة المستخدمين، بما يعزز من جاذبية الشواطئ كوجهة ترفيهية متكاملة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود دبي لترسيخ نمط حياة مرن يلائم مختلف أنماط العمل والحياة، حيث توفر السباحة الليلية بديلاً مثالياً للأفراد الذين يفضلون ممارسة الأنشطة في أوقات المساء أو بعد ساعات العمل، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارة في الابتكار في الخدمات العامة، وتحويل المساحات المفتوحة إلى بيئات حيوية نابضة بالحياة، بما يعزز من مكانة دبي كإحدى أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والسياحة.