كيف تكون الأسرة خط الدفاع الأول عن صحة أطفالها النفسية؟

في أوقات التحديات والتغيرات لا يكون الأطفال بحاجة إلى تفاصيل معقدة بقدر حاجتهم إلى شعور عميق بالأمان. وهنا يبرز دور الأسرة كخط الدفاع الأول في حماية سلامهم النفسي، من خلال احتوائهم وطمأنتهم وتقديم نموذج هادئ يعزز الثقة والاستقرار.. فالبيت ليس مجرد مكان، بل هو مساحة يكتسب منها الطفل شعوره بالأمان، ومنه يبدأ فهمه للعالم من حوله.

وفي ظل ما يمر به وطننا من تحديات وما نسمعه من أخبار عن محاولات اعتداء أو توتر في المنطقة قد يتسلل القلق إلى قلوب الأطفال قبل أن يجد له كلمات، فالطفل لا يحتاج أن يفهم تفاصيل ما يحدث بقدر ما يحتاج أن يشعر بأن هناك من يحميه، وأن وطنه قوي، وأن أسرته هي أول حصنٍ له.

هنا يظهر دور الأسرة كملاذٍ آمن، فحين يتعامل الأهل مع الأحداث بهدوء وثقة، ويختارون كلماتهم بعناية فإنهم يرسلون رسالة عميقة للطفل: نحن بخير ونحن آمنون، هذه الرسالة، رغم بساطتها تبني داخله شعوراً بالاستقرار وتمنحه القدرة على مواصلة يومه دون خوف.

كما يمكن تحويل هذه اللحظات إلى فرصة لتعزيز الانتماء الوطني من خلال الحديث عن قوة الوطن وعن الجهود التي تُبذل لحمايته، وعن دور كل فرد حتى الطفل في أن يكون واعياً، ملتزماً، ومحباً لبلده، فالوطن لا يُحمى فقط بالحدود، بل يُبنى أيضاً في القلوب.

ففي عالم سريع التغير لم يعد النجاح لمن يملك المعرفة فقط، بل لمن يستطيع أن يتأقلم ويتعلم من جديد، ويواجه التحديات بثبات.

خبيرة التربية الابتكارية وأساليب التعلم المجتمعي