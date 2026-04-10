التايمز: جودة الحياة في دبي دفعت البريطانيين للعودة إليها

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن دبي عادت لتكون الوجهة المفضلة للبريطانيين، مع عودة أعداد كبيرة منهم إليها بعد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم، إن جودة الحياة وسهولة الخدمات في دبي دفعت معظم البريطانيين الذي غادروا دبي بصورة مؤقتة للعودة إليها.

وأضافت أن عودة المقيمين البريطانيين إلى دبي تعكس متانة نموذج دبي الاقتصادي وقدرتها على التعافي السريع، واستمرارها واحدةً من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل.

وأكد التقرير أن دبي لا تزال تحافظ على مقوماتها مدينة عالمية جاذبة، بفضل بيئتها الضريبية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ونمط الحياة الذي يجذب الأثرياء والمهنيين، ما يجعلها خياراً مفضلاً رغم التحديات المؤقتة.

وأظهرت مقابلات الصحيفة مع مقيمين بريطانيين تمسكاً واضحاً بالحياة في دبي، حيث وقالت سيدة أعمال بريطانية تُدعى افا، إنها فكرت بالبقاء في المملكة المتحدة خلال الحرب، لكنها عدلت عن ذلك، مؤكدة: «دبي أصبحت وطني.. كل شيء هنا يعمل بسلاسة»، في إشارة إلى كفاءة الخدمات مقارنة بما وصفته بـ«البيروقراطية» في بريطانيا.

كما نقلت الصحيفة عن خبيرة الاتصالات بولي قولها إنها غادرت مؤقتاً للاطمئنان على ابنها في مدرسة داخلية بريطانية، لكنها عادت سريعاً بعد الهدنة، موضحة أن قرار المغادرة كان دائماً مؤقتاً.