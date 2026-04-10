برسوم تبدأ من 4 دراهم.. «باركن» تعلن تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي الطبية

أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) برسوم تبدأ من 4 دراهم للساعة الواحدة، وتصل إلى 16 درهماً لمدة 4 ساعات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم إدارة المواقف وتسهيل حركة المركبات في المناطق الحيوية بإمارة دبي.



وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص هذه المواقف تحت الرمز (326G)، مع تركيب لوحات إرشادية واضحة لتعريف المتعاملين بالمناطق المشمولة بالتعرفة الجديدة.



وأضافت أن التعرفة سيتم تطبيقها خلال ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.



وبيّنت أن التعرفة تعتمد نظاماً تصاعدياً، حيث تبدأ بـ 4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات.