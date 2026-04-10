قرقاش: المراجعة العقلانية لأولوياتنا الوطنية هي طريقنا إلى المستقبل

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أنه من السابق لأوانه استخلاص دروس العدوان الإيراني الغاشم، وأن المراجعة العقلانيةللأولويات الوطنية هي الطريق إلى المستقبل.

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "بثقة من انتصر على عدوان غادر، سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة، ونحدّد من يُعوَّل عليه، بما في ذلك هيكلة اقتصادية ومالية تعزّز صلابة نموذجنا"