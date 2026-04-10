إطلاق نموذج مطوّر لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت حكومة أبوظبي نموذجاً مطوراً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 37 جهة حكومية و103 مبادرات في أبوظبي، وتتضمن الجائزة ست جوائز رئيسة موزعة على مسارين: ثلاث جوائز تميز للجهات الأعلى أداءً، وثلاث جوائز للمبادرات التعاونية المشتركة، فيما سيقام حفل التكريم الرسمي للفائزين بالجائزة خلال شهر أبريل الجاري، للاحتفاء بالجهات والمبادرات الفائزة.

وتهدف الجائزة في نموذجها الجديد إلى تمكين الجهات الحكومية من ترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر في مختلف جوانب العمل الحكومي، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل والتنسيق ضمن منظومة حكومية موحدة تتمتع بجاهزية ومرونة عالية في الإمارة، إلى جانب تقييم مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المشاركة، وفق معايير واضحة ودقيقة ومتعددة المراحل، بما يعزز جودة الأداء الحكومي، ويُرسِّخ دور الجائزة كمنصة للتميز محورها تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع ودفع عجلة التطوير المؤسسي في الإمارة.

ويستند النموذج الجديد إلى حصيلة سنوات ممتدة من الخبرات النوعية والدراسات والبحوث المتقدمة، حيث تمت صياغته ضمن إطار شامل يستهدف تحفيز الجهات على رفع كفاءة وفاعلية أدائها المؤسسي، من خلال ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، ودمج أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية، لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في مختلف جوانب حياة أفراد المجتمع على مستوى الإمارة.

وتعتمد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورتها الحالية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات وإجراءات التقييم، وذلك من خلال استخدام ثلاث أدوات رئيسة، تشمل: «المستشار الذكي»، و«المحكِّم الذكي»، و«المساعد الذكي للجنة التحكيم العليا»، بهدف تقديم تحليلات دقيقة للبيانات المتاحة؛ وتوفير رؤى موضوعية وشاملة لمختلف مراحل عملية التقييم.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، في مؤتمر صحافي، أمس: «يُمثّل مفهوم التميز ركيزة أصيلة في منهجية العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تسعى دوماً إلى رفع مستويات أداء الجهات الحكومية وتحقيق أثر إيجابي في تجربة المتعاملين على مستوى الإمارة».

وتشهد الدورة الحالية من الجائزة مشاركة 37 جهة ومؤسسة حكومية و103 مبادرات على مستوى إمارة أبوظبي، ضمن مسار تقييم شامل ومتعدد المراحل، يتولى تنفيذه والإشراف عليه فريق متخصص يضم أكثر من 90 مقيماً محلياً ودولياً، إلى جانب لجنة التحكيم العليا، التي تضم في عضويتها نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب خبراء دوليين.

وتتضمن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ست جوائز موزعة على مسارين رئيسين، هما: ثلاث جوائز رئيسة للتميز تمنح للجهات الأعلى أداءً على مستوى حكومة أبوظبي (المركز الأول والثاني والثالث)، وثلاث جوائز للمبادرات التعاونية المشتركة التي تُبرز مستويات التكامل والتعاون والابتكار المؤسسي بين الجهات، وتشمل: جائزة «مبادرة الأثر الاستراتيجي»، وجائزة «المبادرة الرقمية والذكاء الاصطناعي»، وجائزة «المبادرة الأكثر تأثيراً على المجتمع والأسرة».