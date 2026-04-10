عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وترسيخ العمل المشترك بما يسهم في تطوير شراكة استراتيجية إماراتية - أوروبية مثمرة وإيجابية تخدم الأولويات الاستراتيجية للجانبين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كايا كالاس، مؤكداً العلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب سموه عن شكره لكايا كالاس على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

واستعرض سموه وكايا كالاس المستجدات الإقليمية، في أعقاب إعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

حضر اللقاء وزير دولة، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي، محمد السهلاوي.