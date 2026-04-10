718 مليون درهم قيمة الأصول الوقفية التعليمية في «أوقاف دبي»

بلغت قيمة الأصول الوقفية التعليمية المسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، 718 مليون درهم خلال العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 52%، مقارنة بالعام الماضي، موزعة على 52 أصلاً وقفياً، يعود ريعها على دعم قطاع التعليم، وتمكين الطلبة من الأسر محدودة الدخل.

وتضم هذه الأصول 24 وقفاً عقارياً بقيمة 663 مليون درهم، تشمل مباني وفللاً ومحال تجارية، و28 وقفاً مالياً بقيمة 55 مليون درهم تتضمن سندات وأسهماً مالية.

ويُصرف ريع هذه الأصول على توفير الفرص التعليمية والمستلزمات الدراسية للطلبة، بالتعاون مع 45 جهة من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، إذ بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2025 نحو 3100 طالب وطالبة، يدرسون في المدارس الأهلية، وعدد من الجامعات الوطنية والدولية، بينما وصلت قيمة المنح الدراسية المقدّمة إلى نحو 5.9 ملايين درهم.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، أن الأوقاف التعليمية تُشكّل ركيزة أساسية في دعم الطلبة غير القادرين، وتمكينهم من متابعة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم التعلمية والأكاديمية، وأضاف أن الزيادة الملحوظة في قيمة الأصول الوقفية هذا العام والبالغة 52%، تعكس جهود المؤسسة المستمرة لتوسيع نطاق الدعم، وضمان استدامة العطاء التعليمي.

وذكر المطوع أن «أوقاف دبي» تواصل تطوير الأصول الوقفية التعليمية، وتوسيع نطاق المستفيدين منها، لتشمل مزيداً من الطلبة خلال السنوات المقبلة، بما يضمن استمرار العطاء الوقفي ودعم التعليم النوعي في المجتمع، وضمان حياة كريمة للأجيال.

وأشار المطوع إلى الدور الحيوي للمصارف الوقفية في دعم التعليم وتمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والتقدّم في مساراتهم المهنية، بما يُسهم في بناء مجتمع مستدام ومتقدّم، كما ثمن الإسهامات الوقفية النبيلة للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء في تقديم أصول وقفية سخية ومستدامة، لاسيما في قطاع التعليم، لافتاً إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال ونهضة الوطن.