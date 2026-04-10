379 دورية لـ «خيالة شرطة دبي» في مناطق مختلفة خلال 3 أشهر

سيّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، 379 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة، والمناطق السكنية، والتجارية والسياحية، في الربع الأول من العام الجاري، حيث أسهمت في تعزيز الأمن والأمان في تلك المناطق، إلى جانب تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع والعائلات في تلك المناطق.

وقال مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة المقدم، ضاحي الجلاف، إن مركز شرطة الخيالة يحرص على تعزيز التواصل المجتمعي، وتعزيز الأمن والأمان، بالتعاون مع مراكز الشرطة، تطبيقاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء حارب الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء عيد حارب بن ثاني، ومدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، العميد ماجد السويدي، في هذا الشأن.

وأضاف المقدم الجلاف: «تؤدي دوريات شرطة الخيالة دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية الأخرى في المهام الأمنية والفعاليات المجتمعية، وبث الطمأنينة بين الناس، حيث أصبحت هذه الدوريات جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي».

وتابع أن مركز شرطة الخيالة يخدم أيضاً هدفاً استراتيجياً رئيساً في شرطة دبي، هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعّالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين، حيث يُسيّر دورياته في الأماكن الضيقة التي لا تستطيع الدوريات المركبات الوصول إليها.

وأكد أن دوريات الخيالة الشرطية لديها العديد من المهام، منها المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات وحفظ النظام فيها، حيث شاركت دوريات مركز شرطة الخيالة في الربع الأول العام الجاري في تأمين 67 فعالية مجتمعية، وست فعاليات رياضية، وهو ما يعكس الدور المجتمعي والأمني لها.

وأضاف: «مهام مركز شرطة خيالة تتنوع، وتشمل تأمين المباريات التي تقام في إمارة دبي، وتنظيم سباقات القدرة والتحمل، إضافة إلى تدريب الطلاب أصحاب الهمم ببرنامج التدريب العلاجي، بالتعاون مع وزارة الأسرة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وغيرها من المهام».