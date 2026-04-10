«طرق دبي» و«كريم» تحتفيان بإنجاز أكثر من 10 ملايين رحلة عبر «كريم بايك»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كريم» إنجاز أكثر من 10 ملايين رحلة للدراجات الهوائية عبر خدمة «كريم بايك»، منذ إطلاقها في فبراير 2020 وحتى أبريل 2026، في إنجاز يعكس ريادة الهيئة في توفير منظومة تنقل آمنة ومستدامة، وحرصها على تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم توجه دبي نحو مدينة صديقة للدراجات الهوائية، ما يُعزّز صحة المجتمع وجودة الحياة لسكانها وزوارها.

وتواصل الهيئة تطوير البنية التحتية للدراجات الهوائية، من خلال شبكة متكاملة من المسارات القائمة والمخطط لتنفيذها، لتربط المناطق السكنية بمناطق الجذب الرئيسة ومحطات النقل الجماعي.

وتُسهم مسارات الدراجات المصممة وفق أعلى المعايير العالمية في تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة بكفاءة وسلاسة، بما يدعم رحلات الميل الأول والأخير، ويُعزّز استخدام وسائل التنقل الفردية المستدامة.

واحتفاء بهذا الإنجاز، كرمت الهيئة وشركة «كريم» أكثر المستخدمين نشاطاً، بمنحهم اشتراكاً مجانياً في الخدمة وقسائم «كريم داين آوت»، بينما جرى تكريم المستخدم الأكثر نشاطاً بعد إتمامه نحو 5000 رحلة، في تجسيد لثقافة تنقل نشطة ومستدامة في دبي، وستوفر «كريم بايك» تذاكر الرحلة الواحدة بسعر رمزي هو 9.5 دراهم للتذكرة للمستخدمين الجدد، غداً وبعد غد، من خلال كود الخصم «BIKE10M»، بدلاً من السعر المعتاد البالغ 19 درهماً، وذلك لإتاحة خيارات التنقل المستدام، وجعلها أكثر سهولة وفي متناول الجميع.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا: «يؤكد تحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة من خلال استخدام خدمة (كريم بايك) من قبل ما يزيد على مليون مستخدم، فاعلية استراتيجية الميل الأول والأخير في الهيئة، القائمة على الاستدامة والتنقل المشترك وسلامة المستخدمين، كما تدعم الرحلات عبر الدراجات الهوائية، التكامل مع وسائل النقل العام، وتُعزّز تبني سلوكيات تنقل مسؤولة وصديقة للبيئة، حيث أسهمت رحلات الدراجات الهوائية من خدمة «كريم بايك» في خفض نحو 6.59 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ إطلاق الخدمة، وهو ما يعادل نحو 2084 مركبة في الطريق».

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم، باسل النحلاوي: «نفخر بالاحتفاء بتحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة عبر خدمة (كريم بايك)، ويجسد هذا الإنجاز البارز، قوة شراكتنا المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات، التي يشكل دعمها عاملاً محورياً في توسيع حلول التنقل الدقيق في دبي، بما يضمن إتاحة خيارات تنقل آمنة ومستدامة للمسافات القصيرة للجميع».

