ارتفاع «الحرارة».. وأمطار حتى الإثنين المقبل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتستمر حتى الإثنين المقبل، بحسب المركز الوطني للأرصاد، بينما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة، بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وتفصيلاً، يتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، اليوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق، كما تستمر فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة حتى الإثنين المقبل، بينما تنشط الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار.

من جانبه، حذر مكتب أبوظبي الإعلامي بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، من 10 أشياء يجب على الأشخاص تجنّب فعلها خلال الأجواء الجوية المتقلبة، وذكر المكتب ضمن دليل إرشادات السلامة في الأحوال الجوية المتقلبة، أن المحظورات تشمل تخزين مواد قابلة للاشتعال بالقرب من التمديدات الكهربائية، أو تخزينها في غرفة الكهرباء، وإهمال إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمياه على يد فني مختص، وعدم التأكد من عزل جميع الأسلاك الكهربائية غير المكشوفة، وفتح أغطية فتحات الصرف الصحي.

وتشمل أيضاً الابتعاد عن المباني قيد الإنشاء، والتأكد من تثبيت الأثاث والأجسام القابلة للتطاير، مثل الجلسات الخارجية في الأسطح والعزب، وتجنب القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، وفي حال الاضطرار يجب الالتزام بالسرعات التي تظهر على الشواخص واللوحات الإلكترونية.

كما تضمنت المحظورات ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية، لأن المركبات غير مصممة للسير فيها، والتأكد من إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، لتفادي أي أضرار محتملة من الرياح أو تسرب مياه الأمطار، وتجنّب الذهاب للبحر والشواطئ في الأجواء المتقلبة.