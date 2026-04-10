مشروع جديد لدعم إمدادات مياه كلباء بـ 3 ملايين غالون يومياً

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل مشروع جديد لتعزيز إمدادات المياه في مدينة كلباء، ويتمثّل في الربط الاستراتيجي عالي السعة بين موارد شركة «طاقة» وشبكة توزيع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة بفاعلية وكفاءة بكُلفة إجمالية للمشروع بلغت 47 مليوناً و510 آلاف و444 درهماً.

وأوضح مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس يوسف الحمادي، أن المشروع نجح في إحداث نقلة نوعية في مدينة كلباء من خلال إضافة ثلاثة ملايين غالون مياه يومياً للشبكة، بينما ارتفعت القدرة التوزيعية لشبكة المياه بالمدينة من ستة ملايين إلى تسعة ملايين غالون يومياً وحققت زيادة في القدرة التشغيلية بنسبة 50%، وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بقيمة 25 مليوناً و 650 ألفاً و 381 درهماً، وتمويل من لجنة مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة بمبلغ 21 مليوناً و860 ألفاً و63 درهماً، ويعمل بكامل طاقته على مدار الساعة (7/24)، لتغذية خزانات الهيئة مباشرة، وأضاف أن المشروع شمل منظومة هندسية متطورة لضمان استمرارية الإمداد وتمديد 14.75 كيلومتراً من الأنابيب بقطر 400 مم، وشمل أنظمة التحكم وتركيب صمامات التحكم بمستوى متميّز لضمان استقرار الخزانات.