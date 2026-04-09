حميد بن راشد يزور"عجمان أفينيو"

قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمجمع "عجمان أفينيو" الذي يضم جمعية أسواق عجمان التعاونية، بمنطقة الحميدية.

شملت جولة سموه المشاريع التجارية ومشاريع الشباب بالمنطقة، في إطار نهج القيادة القائم على القرب من الناس والاطلاع المباشر على متطلباتهم.

وتفقد سموه خلال الجولة عددا من المحال التجارية في "عجمان أفينيو"، وتبادل الأحاديث الودية مع المواطنين والزوار واصحاب المشاريع.

وشملت الزيارة، مرافق "عجمان أفينيو"، ومن ضمنها فرع جمعية أسواق عجمان التعاونية، والذي أقيم بكلفة 70 مليون درهم ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم هايبر ماركت التعاونية بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، و22 محلاً تجارياً داخلياً، و24 محلاً تجارياً خارجياً، ويوفر مساحة خارجية بتصميم مميز، تحتوي على 24 مطعماً وكافيها، بمساحات متنوعة.

تأتي جولة صاحب السمو حاكم عجمان ضمن حرص سموه الدائم على متابعة المشاريع والمرافق التي تسهم في رفع جودة الحياة، والوقوف على متطلبات المواطنين، وتعزيز منظومة الخدمات التي تواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان.

رافق سموه خلال الجولة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، وعدد من المسؤولين.