محمد بن راشد: الإمارات دخلت الأزمة الأخيرة متحدة.. وخرجت منها أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إنه دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة .. وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً.. مواطنين ومقيمين .. صغاراً وكباراً .. عسكريين ومدنيين .. حكوميين واقتصاديين .. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها ..".

وتابع سموه قائلا: "‏علم الإمارات رمز القوة والفخر .. ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني..".

‏وأضاف سموه :"فخورون بدولتنا .. فخورون برئيس دولتنا ..فخورون بقواتنا المسلحة .. فخورون بقوة اقتصادنا .. فخورون بفرق عملنا .. فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا .. فخورون بعلمنا"..

وقال سموه :"‏لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى .. دليل محبتنا .. ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.. وراية وحدتنا وتوحدنا .. ‏حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها ..".