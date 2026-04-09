شرطة أبوظبي تقدم خدمات تخفيض النقاط المرورية في متحف المقطع

تقدم شرطة أبوظبي خدمات برنامج النقاط المرورية عبر منصة ميدانية في مجلس متحف المقطع، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026، يوميًا من الساعة 04:00 مساءً حتى 09:00 مساءً، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات المرورية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

ودعت السائقين إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي تهدف إلى تمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، ورفع مستوى الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المنصة تقدم خدمة استرجاع رخصة القيادة لقائدي المركبات الذين بلغ مجموع نقاطهم المرورية الحد التراكمي (24 نقطة)، وذلك من خلال التسجيل وسداد الرسوم المقررة (2400 درهم) وحضور دورة تأهيلية لمخالفي قانون السير والمرور.

وأوضح أن المنصة تتيح كذلك خدمة تخفيض النقاط المرورية بمقدار (8 نقاط) للسائقين الذين تتراوح نقاطهم بين (8 و23 نقطة)، بعد استيفاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم (800 درهم) وحضور الدورة التأهيلية، ليتم بعدها خصم النقاط من السجل المروري.

وأشار المقدم نهيان محمد المهيري، رئيس قسم برنامج النقاط المرورية، إلى أن تقديم الخدمات في مواقع مجتمعية حيوية يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تسهم في نشر الثقافة المرورية وتحفيز السائقين على الالتزام بالقوانين، دعمًا للأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».