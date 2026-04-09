إنقاذ وإطلاق بومة الأشجار المخططة من الوريعة في الفجيرة

تمكن فريق التنوع البيولوجي البري في هيئة الفجيرة للبيئة من إنقاذ بومة الأشجار المخططة (Otus brucei)، بعد العثور عليها من قبل أحد العاملين في المزارع المحيطة، حيث بادر فورًا بالتواصل مع الهيئة، التي وجهت بدورها بالتحرك السريع لفريق التنوع البيولوجي البري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطائر ومعالجته.

وجرى نقل الطائر بأمان إلى مقر المحمية، بعد أخذ القياسات البيومترية القياسية وإجراء فحص صحي شامل للتأكد من خلوه من الإصابات أو الإجهاد أو الجفاف.

وبعد التأكد من سلامته، تم تثبيت حلقة تعريفية رسمية خاصة بالهيئة، قبل إطلاق سراحه مجددًا ليعود إلى موئله الطبيعي.

وتُعد بومة الأشجار المخططة من الأنواع المقيمة في دولة الإمارات، والتي تتكيف مع البيئات الجبلية والصحراوية. وقد تم توثيقها كنوع متكاثر داخل محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن برامج الرصد الليلي المستمرة، التي تؤكد استمرارية تواجدها وتكاثرها في المنطقة.

وينشط هذا النوع ليلًا، حيث يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات واللافقاريات الصغيرة، ويؤدي دورًا بيئيًا مهمًا في تنظيم أعداد الحشرات والمحافظة على التوازن البيئي.

ومن الجدير بالذكر أن فريق رصد البوم في هيئة الفجيرة للبيئة يعمل منذ عام 2019 وفق برنامج ممنهج للرصد الليلي في محمية وادي الوريعة الوطنية والمناطق المحيطة بها، والذي يشمل المسوحات الليلية الميدانية، والرصد الصوتي باستخدام أجهزة التسجيل، ومتابعة مواقع التعشيش، وجمع البيانات البيومترية، وتحليق وترقيم الطيور وإطلاقها، وتوثيق الموائل الطبيعية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل 7 من أصل 9 أنواع من البوم المسجلة في دولة الإمارات داخل نطاق المحمية، مما يعكس القيمة البيئية العالية للمحمية وأهميتها كملاذ رئيسي للتنوع الحيوي الليلي.

وفي هذا السياق، ذكر مدير إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في هيئة الفجيرة للبيئة، الدكتور علي الحمودي، أن عملية إنقاذ بومة الأشجار المخططة وإطلاقها تعكس جاهزية فرق الهيئة وسرعة استجابتها في التعامل مع بلاغات الحياة الفطرية، ضمن إطار التزامها بحماية الأنواع المحلية والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.

وقال: "نناشد في هيئة الفجيرة للبيئة جميع أفراد المجتمع أن يكونوا سفراء للبيئة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر، عبر الإبلاغ عن أي حالات تتعلق بالحياة الفطرية المصابة أو المهددة من خلال الرقم المجاني 800368 وقنوات التواصل الرسمية، لضمان التعامل معها وفق الإجراءات البيئية المعتمدة."