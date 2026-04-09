تكريم الفائزين بـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» 16 الجاري

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة، يوم 16 أبريل الجاري، بقصر الإمارات في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين، وذلك استمراراً لمسيرة الجائزة كإحدى أهم المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وسجلت الجائزة 476 مشاركة في الفئات الرئيسة للدورة الرابعة، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل، في منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث عكست هذه المشاركة الواسعة تنامي الإقبال والاهتمام من قبل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الجائزة كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية التميز والابتكار في الممارسات الزراعية، وشهدت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، خلال دوراتها الثلاث السابقة، مشاركة واسعة من إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي المشاركات 1127 مشاركة، توجت بفوز 162 مزارعاً ومربي ثروة حيوانية ممن قدموا نماذج متميزة في الإنتاج النباتي والحيواني وتبني الممارسات المستدامة.

وتعكس هذه الأرقام تنامي الثقة بالجائزة واتساع تأثيرها في دعم المزارعين وتحفيزهم على الارتقاء بأدائهم وتبني أساليب زراعية أكثر كفاءة وابتكاراً.

ورسخت الجائزة، على مدار أربع دورات، مكانتها كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وأصبحت منصة محفزة لرفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني وتبني أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، كما تلعب دوراً محورياً في تعزيز المنافسة الإيجابية بين العاملين في القطاع الزراعي وتحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي مبتكر وقادر على مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.