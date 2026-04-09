لجنة برلمانية تعتمد دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وتقرير توصيات موضوع سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة.

واعتمدت اللجنة سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل.