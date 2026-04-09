أمطار محتملة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً، وقد تتخلله بعض السحب الركامية، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43، والمد الثاني عند الساعة 04:32، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والجزر الثاني عند الساعة 21:48.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:54، والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 07:53، والجزر الثاني عند الساعة 20:39.