إصابة شخصين إماراتيين وثالث هندي بإصابات بسيطة في حادث حبشان

أكدت الجهات المختصة في أبوظبي أن الحادث، الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مجمع حبشان للغاز، نجم عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، ما أدى إلى اندلاع حرائق عدة في الموقع.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة، فيما تم تعليق العمليات في الموقع مؤقتاً إلى حين استكمال تقييم الوضع.