الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قنصلية إسرائيل في إسطنبول

أدانت دولة الإمارات واستنكرت، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر قنصلية دولة إسرائيل في مدينة إسطنبول.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.