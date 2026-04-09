شرطة أبوظبي تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة ذات صلة بالأحداث الراهنة

أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 375 شخصاً من جنسيات مختلفة، بتهم تصوير مواقع مختلفة، وتداول ونشر معلومات مضللة، ذات صلة بالأحداث الراهنة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للتشريعات النافذة.

وأكّدت التزامها بتعزيز الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة، مشددة على أن هذه الممارسات تُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، التي تهدف إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره.

وأكّدت شرطة أبوظبي أنه رغم التحذيرات والتنبيهات الصادرة بهذا الشأن، فإنه لوحظ قيام البعض بمخالفة التعليمات، وعليه فإن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الذعر وإثارة الرأي العام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعت الجمهور إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.

وأكّدت أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن العام، مشيرة إلى أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع كافة.

