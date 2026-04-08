اعتباراً من 1 مايو.. «باركن» تطلق مبادرة جديدة لاسترداد رسوم المواقف في دبي

أعلنت شركة «باركن» إطلاق مبادرة «مواقف لدعمكم»، في خطوة نوعية تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إمارة دبي، من خلال تمكين المتسوقين من استرداد رسوم المواقف العامة عند التسوق من المتاجر المشاركة في المبادرة.

وأوضحت «باركن» أن المبادرة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من مايو 2026، حيث سيتمكن المتسوقون من استرجاع قيمة رسوم المواقف التي قاموا بدفعها، عند بلوغ حد أدنى محدد من الإنفاق داخل المتاجر المنضمة، ما يوفر حافزاً مباشراً لتشجيع الزيارات وزيادة الإقبال على هذه المشاريع، خاصة في المناطق الحيوية.

وكشفت الشركة عبر منصاتها الرقمية، عن انضمام عدد من الشركاء الأوائل من أصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم مطاعم ومحلات ومتاجر متنوعة، في خطوة تعكس تفاعل القطاع الخاص مع المبادرة منذ مراحلها الأولى، وتفتح المجال أمام توسيع نطاقها لتشمل شريحة أكبر من الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «باركن» أن المواقف لم تعد مجرد خدمة مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في توجيه حركة الزوار وتحديد الوجهات التي يقصدها الجمهور، مشيرة إلى أن سهولة العثور على موقف مناسب قد تلعب دوراً حاسماً في نجاح العديد من المشاريع.

وطرحت الشركة تساؤلاً لافتاً: ماذا لو تم تحويل أكثر من 250 ألف موقف مركبات في دبي إلى دعوات مفتوحة لزيارة المشاريع الصغيرة؟ في إشارة إلى الطموح الكامن وراء المبادرة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إمارة دبي.

وبيّنت أن آلية الاستفادة بسيطة ومباشرة إذ يمكن للمتسوق ركن مركبته بالقرب من أحد المتاجر المشاركة، ثم إجراء عملية شراء تستوفي الحد الأدنى المطلوب، ليتم بعد ذلك استرداد رسوم المواقف، في تجربة تسوق أكثر مرونة وجاذبية، كما دعت الجمهور إلى استكشاف المتاجر المشاركة من خلال اللافتات التي سيتم تكريها على أبواب المحلات والمشاريع أثناء استخدامهم للمواقف التابعة لها، بما يعزز الربط بين خدمات المواقف والأنشطة التجارية المحيطة.

وتسعى «باركن» من خلال هذه الخطوة إلى تقديم نموذج مبتكر لدعم قطاع التجزئة، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليل الأعباء المالية على المتسوقين، وتحسين تجربة التسوق، وخلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية واستدامة نموها.

ودعت الشركة أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الانضمام للمبادرة والاستفادة من مزاياها، مشيرة إلى أن التسجيل متاح مجاناً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها المستمرة لتطوير حلول ذكية ومستدامة في قطاع المواقف، وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع التجاري في دبي.