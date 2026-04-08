رقم قياسي جديد سجلته حافلات "طرق دبي"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحقيق رقم قياسي عالمي جديد يتمثّل في تشغيل أسطول حافلات النقل العام لمسافة تراكمية تجاوزت 2 مليون كيلومتر للحافلة الواحدة، مع استمرار الحافلات في العمل بكفاءة عالية على مدى 18 عاماً من الخدمة المتواصلة .

وحافظت الحافلات على تحقيق وفرة بنسبة تجاوزت 93% خلال عام 2025، مع الحفاظ على معدل أعطال منخفض جداً مقارنة بالمعايير العالمية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز قصة نجاح حقيقية تعكس رؤية الهيئة في بناء منظومة نقل عام مستدامة وذكية.