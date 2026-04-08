7 مسارات لإدارة التعلم في المنزل عند محدودية الوقت والأجهزة والدعم

حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لأولياء الأمور سبع مسارات عملية لإدارة التعلم في المنزل، خصوصاً في الحالات التي يواجه فيها الأهالي تحديات تتعلق بضيق الوقت أو محدودية الأجهزة أو ضعف الدعم، وذلك بهدف ضمان استمرارية العملية التعليمية بمرونة وكفاءة.

مواقف واقعية

وأوضحت الهيئة أن هذه المسارات تستند إلى مواقف واقعية داخل الأسر، مع تقديم إرشادات واضحة وما ينبغي على أولياء الأمور القيام به بشكل محدد، قد يركز المسار الأول على ترتيب الأولويات عند وجود أكثر من طفل يتعلم في المنزل، حيث نصحت الهيئة عبر دليل أولياء الأمور للتعلم عن بعد، بإعطاء الأولوية للطفل الذي يحتاج إلى دعم مباشر أو وقت أكبر، مع مراعاة أن الأطفال الأصغر سناً أو من لديهم صعوبات تعلم قد يحتاجون إلى إشراف أكبر، بينما يستطيع الأكبر سناً العمل بدرجة أعلى من الاستقلالية.

اختلاف الأعمار

وأفادت عبر الدليل، أن المسار الثاني يحاكي مراعاة اختلاف الأعمار بين الأبناء، إذ اشارت الهيئة إلى ضرورة إدراك أن الأطفال في مراحل عمرية مختلفة يحتاجون إلى أنواع متباينة من الدعم، فقد يحتاج الطفل الأصغر إلى مساندة مستمرة، في حين يمكن للطفل الأكبر إدارة تعلمه بشكل أكثر استقلالية مع متابعة دورية.

محدودية الأجهزة

أما المسار الثالث يركز على التعامل مع محدودية الأجهزة أو الاتصال بالإنترنت، حيث أوصت الهيئة بإبلاغ المدرسة مبكراً عند محدودية إمكانية الوصول، وطلب بدائل مرنة مثل الموارد المطبوعة أو جداول استخدام مناسبة تضمن استفادة جميع الأبناء.

عمل الوالدين

وفي وقفتها مع المسار الرابع الذي يتعلق بتنظيم الوقت عند عمل الوالدين أو محدودية الدعم، أكدت الهيئة أهمية التركيز على مواد يستطيع الطفل العمل عليها بشكل مستقل بعد تلقي إرشادات أولية، إلى جانب التحقق من سير التعلم في أوقات محددة خلال اليوم بدلاً من الإشراف المستمر.

تخفيف الضغط

وأفادت الهيئة أن المسار الخامس يركز على تخفيف الضغط عند وجود تحديات أسرية، إذ ينبغي تقليل المتطلبات والتركيز على الأولويات الأساسية للتعلم، مع الحفاظ على التواصل المستمر مع المدرسة وطلب المساندة عند الحاجة.

تخطيط ومتابعة

وفيما يخص المسار السادس، أوضحت الهيئة عبر الدليل أنه يعني بالتخطيط للمتابعة الدورية، حيث أوصت الإرشادات بجدولة أوقات محددة لمراجعة تقدم الطفل يومياً أو أسبوعياً، بما يضمن متابعة فعالة دون تحميل الأسرة عبء الإشراف الكامل طوال اليوم.

التواصل المبكر

وأكدت الهيئة أن المسار السابع يتمثل في أهمية التواصل المبكر مع المدرسة للحصول على الدعم، إذا كانت التوقعات غير واضحة أو يصعب التعامل معها، وذلك للحصول على توضيحات أو دعم إضافي يسهّل استمرار التعلم المنزلي.

وأوضحت أن تطبيق هذه المسارات تساعد الأسر على تحقيق توازن واقعي بين متطلبات التعلم وظروف المنزل، مع الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية بطريقة مرنة تراعي اختلاف الإمكانات والظروف.