أبوظبي .. 3 إصابات بسيطة جراء حرائق ناجمة عن سقوط شظايا في مجمع حبشان للغاز

أكد مكتب أبوظبي الإعلامي أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مجمع حبشان للغاز، تؤكد الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أن الحادث ناجم عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق، وإصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه تم تعليق العمليات في الموقع مؤقتاً، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.



وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.