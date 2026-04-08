قرقاش: انتصرت الإمارات.. ونتجه لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات انتصرت في حربٍ سعت بصدق لتجنّبها، قائلا إن الدفاعٍ الوطني الملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم".

وتابع قائلا: "ونتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل.".

وأضاف: "قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي".