حاكم الشارقة: الإمارات حباها الله بقيادة رشيدة وقوات مسلحة لا تنام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية له من خلال برنامج "الخط المباشر"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي "حباها الله بقيادة حكيمة ورشيدة، وقوات مسلحة لا تنام لحمايتها وحماية كل من يعيش على أرضها الطيبة؛ يجب أن تكون جميع القلوب الموجودة فيها مطمئنة؛ وألا تبقى رهينة لتتبع الأصوات والبحث عن توابعها؛ وإنما تطمئن بذكر الله وتنشغل بدينها والعمل الصالح؛ مستشهداً بقول الله تعالى "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

وأكد سموه أن الله سيجعل لهذه البلد بإذنه ومشيئته فرجاً، مطلقاً على قواتنا المسلحة اسم "حماة الحمى"، داعياً بأن يديم الله عليهم التوفيق والصحة والسلامة وأن يحفظهم بحفظه".