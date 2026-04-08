سفارة الدولة لدى الكويت تهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية

أهابت سفارة دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة، بمواطني الدولة الموجودين في دولة الكويت، ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، ولزوم منازلهم اعتباراً من مساء الثلاثاء 7 أبريل، وحتى صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل، وذلك حفاظاً على سلامتهم. ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في الحالات العاجلة عبر هاتف الطوارئ: (0096597953833).